Cinc Bombers rescaten a dos banyistes al Vendrell

El SEM ha realitzat un reconeixement mèdic als banyistes i als Bombers per l'esgotament sofert en el salvament

Actualitzada 15/06/2019 a les 18:35

A les 13.45 hores de dissabte els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís que dos banyistes havien entrat a l'aigua i els era impossible tornar a la platja per culpa de les fortes corrents marines. Al lloc dels fets s'hi han personat dos vehicles amb 5 membres dels bombers.Bombers ha dividit el rescat en dos grups. Per una banda un grup de tres bombers han entrat a l'aigua per rescatar el banyista que es trobava més lluny de la costa i que presentava importants signes d'esgotament. Aquest ha estat el rescat més feixuc, ja que les males condicions del mar no permetien als tres bombers treure l'home, de 40 anys, de l'aigua. De fet, han necessitat l'ajuda d'una barca per arribar a terra. Els altres dos bombers han pogut rescatar al segon banyista i arrossegar-lo fins a la platja.El SEM ha realitzat un reconeixement mèdic als banyistes i als bombers per l'esgotament sofert en el salvament, i finalment han traslladat al banyista de 40 anys a l'hospital del Vendrell, ja que s'havia empassat força aigua.