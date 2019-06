Camí Mendoza renova l'alcaldia de Cambrils

El pacte de govern entre ERC, Junts per Cambrils i NMC ha fet possible la investidura

Actualitzada 15/06/2019 a les 17:11

Camí Mendoza ha esta investida alcaldessa de Cambrils amb els vots a favor de 6 regidors i regidores d’ERC, 3 de Junts per Cambrils i 3 de NMC. En el Ple de Constitució de l’Ajuntament, celebrat aquest migdia, també han pres possessió del càrrec els 21 membres que formen la corporació municipal pel mandat 2019-2023.L’alcaldessa ha afirmat que continuarà al servei de la ciutadania, amb la porta oberta i disposada a escoltar i dialogar amb qualsevol veí o veïna, càrrec electe o treballador. Mendoza ha assegurat que governarà per «millorar el dia a dia de tots els cambrilencs i cambrilenques, impulsant les polítiques socials que siguin necessàries, impulsant polítiques que revitalitzin l’activitat econòmica del municipi i apostant fermament per impulsar el patrimoni cultural cambrilenc».«Governaré per a totes les cambrilenques i cambrilencs: per implementar nous projectes socials i de benestar; per prendre decisions en l’àmbit econòmic que permetin que Cambrils sigui una ciutat atractiva per invertir i per crear ocupació; per continuar dirigint les finances municipals amb rigor i honestedat i invertir en la ciutat, en serveis, en infraestructures i en paisatge urbà; per governar amb humanitat i humilitat amb la convicció que Cambrils ha de ser un referent al territori en serveis i en qualitat de vida, i per posar les bases d’un municipi republicà defensant la justícia social, la igualtat i la llibertat», ha explicat l’alcaldessa.En el proper ple es constituirà el govern encapçalat per la cap de llista més votada i format per ERC, Junts per Cambrils i NMC, que ja van anunciar el pacte el passat 28 de maig. A l'oposició hi haurà Ciutadans, PSC i PP.