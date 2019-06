Alfons Garcia és reelegit alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

El Ple de l’Ajuntament estarà format aquest mandat per 6 regidors del PSC, 2 de JxCat, 1 de la FIC, 1 d’ERC, 1 de la CUP, 1 de Cs i 1 del PP

Actualitzada 15/06/2019 a les 17:28

La sala de plens de l’Ajuntament de Vandellòs s’ha omplert aquest dissabte 15 de juny al migdia amb motiu de la celebració del ple de constitució del consistori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’elecció de l’alcalde. Després de la constitució de la mesa d’edat per part de la secretària i del jurament o promesa del càrrec de cadascun dels 13 membres que componen el nou ajuntament, arran dels resultats de les eleccions municipals del passat 26 de maig, ha tingut lloc la imposició de la medalla corporativa i el lliurament del pin institucional als nous representants municipals i tots els regidors han ocupat el seu escó., per part del PSC: Alfons Garcia, Núria Ortiz, Maria José Gómez, Frederic Escoda, Diego Mauricio García i Lupe Capella; per part de JxCat, Assumpció Castellví i Belen Lavilla; per part de la FIC, Maria Elidia López; per part d’ERC, Esmeralda Saladié (en substitució de Raquel Gené, que ha renunciat a l’acta de regidora); per part de la CUP, Sergi Saladié; per part de Cs, Tomás Díaz; i per part del PP, Silvia Pujol.A continuació, s’ha declarat constituït l’Ajuntament per al mandat 2019-2023 i s’ha procedit a la votació de l’alcalde. El candidat del PSC a l’alcaldia, Alfons Garcia, ha obtingut un total de 6 vots; la candidata de JxCat, Assumpció Castellví, 2 vots; i la resta de candidats, 1 vot cadascun (M.Elidia López, de la FIC; Esmeralda Saladié, d’ERC; Sergi Saladié, de la CUP; Tomás Díaz, de Cs; i Silvia Pujol, del PP). Així doncs, tot i que, no ha obtingut la majoria absoluta, com que va ser el regidor que va encapçalar la llista més votada al municipi,i ha rebut el bastó de comandament a mans del president de la mesa d’edat, Frederic Escoda.Després dels parlaments dels caps de llista de cadascun dels grups polítics que integren la corporació municipal, Alfons Garcia, ja com a alcalde, ha clos la sessió plenària extraordinària amb un discurs en què ha expressat la seva voluntat de governar amb una «política de proximitat, als problemes que preocupen en la vida quotidiana a la majoria dels veïns»; i amb una «política de mà estesa, de reunions amb els portaveus, més enllà de les que són preceptives institucionalment, perquè hi ha decisions que superen la tasca de govern diària», segons ha dit.En aquest sentit, ha afegit: «Cal que realment tots pensem en la polis (en la ciutat i la ciutadania), en les coses que afecten als seus pobladors, en la res publica (en allò públic), però fer-ho des d’una pràctica allunyada dels reduccionismes en què ha caigut el debat polític. Hem de ser capaços de confrontar idees i metodologies, sense apriorismes ni dogmatismes. És a dir, ens agradaria que aquest Ajuntament fos un referent de debat polític obert».