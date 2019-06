Territori invertirà 14,6 MEUR a la xarxa viària del Camp de Tarragona

El conseller Calvet anuncia una inversió de 430 MEUR en els pròxims quatre anys

Actualitzada 14/06/2019 a les 18:41

300 MEUR més a tot Catalunya

Territori i Sostenibilitat invertirà prop de 430 MEUR els pròxims quatre anys per a desenvolupar un model innovador en la gestió del manteniment i conservació dels 6.000 quilòmetres de carreteres de la seva titularitat. A la xarxa viària del Camp de Tarragona, Territori ha iniciat la licitació, per un import de 14,6 MEUR, de dos contractes per a la seva millora continuada. Aquests contractes s’emmarquen en els 17 que el Departament ha obert per a tot Catalunya i corresponen als primers dels 52 que impulsarà fins a finals d’any per un valor total de prop de 430 MEUR.«Engeguem un nou model de conservació de la xarxa viària basat en la millora continuada i la modernització i dupliquem la dotació pressupostària: 107 MEUR anuals», ha exposat el conseller Damià Calvet.Ara es liciten els contractes que corresponen a conservació d’obra civil, senyalització vertical i barreres de seguretat a les carreteres adscrites als 17 àmbits de conservació (parcs de carreteres) en què està dividit el territori, dos dels quals al Camp de Tarragona (Reus i Montblanc). Aquests contractes, en concret, suposen una inversió de 137 MEUR a tot Catalunya.Per àmbits territorials, aquesta dotació està distribuïda tenint en compte les característiques i longitud de la seva xarxa viària, del territori, i de la tipologia de tasques que s’hi han de realitzar. Al Camp de Tarragona, es destinaran 7,1 MEUR a Montblanc i 7,5 MEUR a Reus.A més dels contractes que ara s’han impulsat per un valor de 137 MEUR, el Departament licitarà fins a finals d’any actuacions per un import total de prop de 300 MEUR per a la millora continuada de la xarxa viària.S'han aprovat deu contractes de conservació de ferms per un import de 101,6 MEUR i sis contractes de conservació d’estructures per un valor de 29,5 MEUR. També sis contractes de conservació d’actius geotècnics, amb una inversió prevista de 29,7 MEUR.Territori destinarà 14,3 MEUR repartits en cinc contractes de conservació de senyalització horitzontal a les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida i Girona. A més de 8 MEUR per a la conservació d’enllumenat i instal·lacions semafòriques.