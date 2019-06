Retiren la candidatura del Priorat a Patrimoni Mundial de la Unesco

L’informe d’ICOMOS desaconsella la inscripció en considerar que no queda prou demostrat el seu «valor universal excepcional»

Actualitzada 14/06/2019 a les 14:50

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports ha acordat retirar la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO, que s’havia d’examinar la primera quinzena de juliol en la sessió del Comitè del Patrimoni Mundial. Segons informa el Consell Comarcal del Priorat, es tracta d'una «decisió estratègica» compartida per la Generalitat i els impulsors prioratins, que s'emmarca en «la normalitat» d’aquests processos. Els promotors no renuncien a una futura inscripció d’aquest paisatge cultural i s’emplacen a seguir treballant en la proposta. La decisió s’ha pres després que ICOMOS, l’organització internacional consultiva de la UNESCO que avalua les candidatures, n’hagi desaconsellat la inscripció en considerar que no queda prou demostrat el seu «valor universal excepcional».La coordinadora de l’associació Prioritat, que s’encarrega d’impulsar la candidatura, Roser Vernet, ha assenyalat que la retirada de la candidatura en cap cas es una renúncia definitiva a la designació de Patrimoni Mundial. De fet, ha apuntat que si fos rebutjada per la Unesco, no es podria tornar a presentar. «És més productiu retirar-la que presentar-la amb un informe negatiu, és anar sobre segur», ha emfatitzat. D’aquesta manera, la proposta s’agafa un temps per analitzar els aspectes a millorar i posar fil a l’agulla. No hi ha un termini per tornar a reenganxar-se a la cursa, ja que dependrà de com es treballin els aspectes tècnics i del calendari de la mateixa Unesco.Vernet ha reconegut que «la voluntat de tots els implicats és continuar» amb la iniciativa i reconeix que es tracta d’una candidatura «complexa» i innovadora que dificulten l’adequació als criteris de la Unesco. «Estem convençuts que la candidatura té els mèrits necessaris per ser a la llista de Patrimoni Mundial i seguirem treballant», ha manifestat la coordinadora.Des de Prioritat tenen clar que un dels aspectes a perfeccionar és el sistema de gestió, que ja ha començat a implementar-se però que encara necessitaria més rodatge. Vernet ha admès que «la gestió del patrimoni ha d’estar a l’alçada del reconeixement» i accepta que en aquest sentit «la Unesco cada vegada és més exigent, i amb raó». «Si reconeixes el patrimoni i després no hi ha una bona gestió, no serveix de res», ha remarcat.Sobre el sistema de gestió del Priorat-Montsant-Siurana, la coordinadora ha afirmat que cal polir la configuració de l’ens i encaixar-la en el desplegament de la nova llei del territori de la Generalitat. Una de les claus serà la inclusió de la figura de paisatge cultural en l’ordenament jurídic. En definitiva, donar-li valor al paisatge des del país per, després, convèncer les institucions internacionals de la seva excel·lència i singularitat. «La figura de paisatge cultural a Catalunya no hi és, però en altres comunitats autònomes, sí», ha detallat Vernet. Per allà, convèncer ICOMOS del «valor universal excepcional» del Priorat passa per «desgranar» els arguments presentats i aprofundir-hi, i es mostra convençuda que aquests arguments, en el cas prioratí, hi són.