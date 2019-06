Nova protesta per reclamar l'obertura de la rotonda de Torredembarra

La manifestació ha provocat diverses retencions a la zona

Actualitzada 14/06/2019 a les 20:22

Els veïns de Torredembarra i Altafulla han tornat a protestar a les dues rotondes d’accés al peatge i a l’N-340 per reclamar l'obertura de la rotonda. La presència dels new jerseys impedeixen fer el tomb sencer i això causa un malestar entre els veïns de la zona. Els talls que han realitzar han comportat numeroses retencions a les vies.Aquesta problemàtica afecta els veïns de bona part dels municipis del Baix Gaià, especialment la Nou de Gaià, Vespella de Gaià o Salomó ja que els nous elements instal·lats fan que un trajecte que feien en pocs minuts ara en tardin trenta. La rotonda dona accés a l’N-340, la T-214 i l’AP-7.Els veïns seguiran amb les seves protestes el proper 14 i 21 de juny a partir de les 18 hores sota el lema El Baix Gaià diu prou, entre tots reobrim la rotonda.A banda d’aquests talls, és previst que l’entitat veïnal impulsi impagaments de l’IBI col·lectius a l’Ajuntament d’Altafulla, per tal de pressionar, i mesures judicials pels nombrosos accidents que transcorren a conseqüència de la manca de senyalització en aquesta rotonda.Més de 2.500 persones han signat ja a través de la plataforma Change.org per a la retirada dels new jersey que bloquegen la rotonda, en una recollida de signatures que es va iniciar ara fa una setmana. La reivindicació compta amb diferents suports, entre ells alguns de polítics, que comprenen el cansament dels veïns d’haver de fer trajectes més llargs diàriament.