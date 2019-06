Mercadona construeix una nova botiga al vial del Cavet de Cambrils

Quan obri l’establiment es tancarà el que s’ubica al carrer Josep Maria Subirachs de Vilafortuny

Actualitzada 14/06/2019 a les 08:41

Mercadona construeix una nova botiga a Vilafortuny (Cambrils). L’obertura del nou establiment suposarà el tancament simultani de la botiga que la companyia té actualment al carrer Josep Maria Subirachs de la urbanització cambrilenca.La nova botiga s’ubicarà a un gran solar entre el vial del Cavet i el carrer Castell d’Almansa. De fet, les obres han començat amb el moviment de terres, però hauran de paralitzar-se aquesta mateixa setmana per la prohibició de realitzar obres durant la temporada turística.El nou establiment que s’hi construirà i que podria obrir cap a finals d’any respon al model de nova botiga eficient que està desenvolupant la companyia. El canvi d’ubicació suposarà també una millora, ja que es troba en una de les artèries principals d’entrada a Vilafortuny i Cambrils i de connexió entre aquest municipi i Salou.El nou model de botiga eficient presenta un establiment connectat tecnològicament, amb un disseny i unes seccions totalment renovades que milloren l’experiència de compra dels clients. Genera, de fet, un estalvi energètic de fins a un 40% respecte a una tenda tradicional.El nou model de botiga eficient busca oferir un millor servei per facilitar la compra dels clients mitjançant l’ampliació dels passadissos de fruita i verdura, un nou model de cistella de la compra i dos models de carros, molt més ergonòmics i lleugers. Seguint el model de botiga eficient, el nou supermercat inclourà múltiples mesures per millorar l’ergonomia i eliminar sobreesforços als treballadors, entre altres novetats i millores.