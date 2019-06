ERC i el PSC anuncien la reedició del pacte per repartir-se l'alcaldia de la Selva del Camp

Junts per la Selva no ha aconseguit materialitzar un acord sobiranista amb els republicans i la CUP

Actualitzada 14/06/2019 a les 10:22

El ple que obrirà el nou mandat municipal a la Selva del Camp aquest dissabte investirà a Jordi Vinyals, cap de llista d'ERC, com a alcalde. Ho farà amb els vots dels regidors republicans i els del PSC. L'acord assolit entre les dues formacions reedita el de l'anterior mandat i també comportarà que els dos últims anys l'alcaldia l'ocupi el socialista Josep Masdeu.D'aquesta manera, Junts per la Selva, que va tornar a ser la força política més votada a les eleccions municipals del 26 de maig, quedarà fora del govern municipal. La mateixa situació ja es va produir a l'anterior mandat (presentant-se com a Convergència), tot i que aleshores havia assolit 6 regidors, dos més que els actuals.La incorporació de la CUP al plenari selvatà, amb dos regidors, va provocar que els neoconvergents intentessin materialitzar un pacte de govern sobiranista, sumant a ERC i als anticapitalistes. Aquests últims van expressar la seva voluntat de quedar fora de qualsevol conjunció de govern, així que JuntsxLaSelva va mantenir la proposta de govern només amb ERC.De fet, encara el passat dimecres des de Junts s'anunciava la voluntat de fer arribar una proposta als republicans per assolir un pacte de govern, que també establia un repartiment biennal de l'alcaldia (tot i que amb ERC assumint els dos finals).Finalment, però, el mateix junts ha hagut d'assumir que ERC prefereix mantenir el pacte amb els socialistes. Tant és així que fins i tot ha lamentat que se n'ha assabentat per les xarxes socials abans que de boca dels representants republicans.L'acord d'ERC i PSC ha estat justificat per part dels republicans pels «quatre anys d'excel·lent balanç de serveis oferts a les selvatanes i selvatans» del pacte anterior. El pacte amb els socialistes representa, per a ERC, «un horitzó de continuïtat a l'obra feta al llarg del darrer quadrienni en benefici del progrés i el benestar conjunt de la Selva».