Els militants del PSC de Vila-seca es mostren en contra del pacte amb Pere Segura

El 70% dels seus membres denuncien que l'Executiva no ha tingut en compte la seva opinió i que la voluntat de pacte era anterior a les eleccions

Actualitzada 14/06/2019 a les 15:45

El 70% de la militància del PSC Vila-seca ha mostrat aquest divendres el seu rebuig al pacte del seu cap de llista, Iván Navarro, amb la candidatura de Vila-seca Segura, una marca vinculada a JxCat, i amb Pere Segura al capdavant. Amb l'acord, que s'ha formalitzat aquesta setmana, els dos regidors socialistes se sumaran als vuit de la candidatura liderada pel successor de Josep Poblet, aconseguint 10 dels 21 regidors al plenari per a la investidura.Els militants asseguren que durant l'assemblea del 31 de maig, es va contemplar la possibilitat de pactar amb altres forces polítiques per obtenir una majoria suficient «per aconseguir el canvi de gestió de l'Ajuntament». Tot i que, després d'analitzar els resultats, van assumir que al haver quedat en última posició no els corresponia a ells «fer cap tipus de moviment ni proposta» i limitar-se a donar suport a les altres formacions, que si que podien crear aliances. Descartant, així, un pacte amb el partit Vila-seca Segura-Junts.El passat 7 de juny, els militants es van reunir amb l'Executiva de Federació de Tarragona per mostrar el seu rebuig amb un possible pacte amb la força més votada el 26-M, Vila-seca Segura, argumentant el seu «escàs poder decisori», però la Executiva tenia un altre pla. Tot i la contrarietat de la militància, l'Executiva estava decidida a tirar endavant l'acord que els portaria a formar part del govern.En un comunicat, els militants han denunciat la «postura autoritària de la Federació», entenent que la voluntat de pactar amb Vila-seca Segura «era molt anterior a les reunions i, probablement abans de les eleccions».A més a més, asseguren sentir-se enganyats i manipulats, per la qual cosa demanen perdó als seus votants. Finalment, es desvinculen «del que passi a partir d'ara a l'agrupació i del que facin els responsables del pacte».