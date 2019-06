Unes 700 persones gaudeixen de la 7a Festa de l'Esport del Morell

Durant la jornada es van reconèixer les entitats esportives del municipi i la tasca que desenvolupen

Les entitats esportives del Morell han posat fi a la temporada amb la 7a Festa de l’Esport, la qual va tenir lloc el passat divendres. L’acte, organitzat pel consistori morellenc, va comptar amb la presència de 700 persones entre esportistes i familiars i va servir per homenatjar les entitats esportives del municipi i la tasca que realitzen al llarg de l’any. Els assistents van compartir un sopar i van allargar la festa amb la música d’un DJ fins ben entrada la matinada.L’Ajuntament, com és habitual, va lliurar un trofeu commemoratiu a totes les entitats: el Club Bàsquet Morell, el Club Deportiu Morell, el Club Futbol Sala El Morell, el Taekwondo Morell, el Club Ciclista Morell, el Club de Tir El Perdigot i La Caçadora.Pel que fa als homenatjats, des del Club Bàsquet Morell es va reconèixer el jugador infantil Edgar Moure Colombo, que actualment juga al Barça, però que des dels 3 anys va formar part de l'entitat morellenca.El CD Morell va ressaltar el treball de l'Aleví A, amb l'ascens aconseguit a Primera Divisió. El CFS El Morell, per la seva banda, va destacar la temporada realitzada pel seu equip sènior femení, que ha assolit la sisena plaça a la lliga de Divisió d'Honor l’any del seu debut. Per últim, el Taekwondo va reconèixer tres membres de l'entitat, pel seu esforç i col·laboració amb el club: Javier Pelegrín, José Ramón Lago i Gerard Romero.Després d’aquest final de temporada, el CB Morell, el CD Morell i el CFS El Morell inicien ara diversos campus esportius i activitats dirigides als més petits.