Tres detinguts per robar eines i un compressor d'aire d'un cotxe a l'Espluga

Els lladres acumulen entre tots dinou antecedents policials

Actualitzada 12/06/2019 a les 14:14

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 7 de juny tres persones com a presumptes autors d’un robatori amb força a l’interior d’un vehicle a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Els detinguts, dos homes i una dona de 29, 30 i 24 anys, respectivament, haurien robat un compressor d’aire, dos tubs de polièster, una caixa d’eines i altres elements de ferreteria. Un dels detinguts tenia una ordre de recerca i detenció per un delicte contra la seguretat del trànsit, i entre tots tres acumulen fins a dinou antecedents policials. El jutge de guàrdia de Valls va decretar la llibertat amb càrrecs dels dos homes, mentre que la dona haurà de presentar-se en seu judicial quan sigui requerida.Cap a un quart de dues de la tarda els agents van rebre un avís de que hi havia un vehicle sospitós circulant per la població i acte seguit una patrulla va localitzar el cotxe a l’N-240, on va identificar els tres ocupants. En l’escorcoll els Mossos van localitzar diverses eines que, segons les primeres gestions, podrien estar relacionades amb algun robatori. Es tractava d’un compressor d’aire, dos tubs de polièster, una caixa petita d’eines, tres bombins amb les claus corresponents, una clau, diverses estenalles i una serra.A continuació, els agents van fer la comprovacions amb l’establiment que figurava en la retolació del compressor d’aire i el responsable va explicar que un dels seus vehicles havia patit un robatori feia poques hores. Per això, els Mossos van detenir els tres ocupants del cotxe. El cos policial continua investigant la procedència dels objectes intervinguts.