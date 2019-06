La Txaranga Band Tocats a punt per celebrar el seu 10è aniversari aquest dissabte

Els actes començaran a les 11 del matí i s'allargaran fins les 21 hores

Actualitzada 12/06/2019 a les 15:09

Txaranga Band Tocats

La Txaranga Band Tocats de Vila-seca escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana els seus 10 anys de vida. Per dissabte, la banda ha preparat una gran festa amb diversos actes que començaran a les 11 hores i s'allargaran fins a les 21 hores.La celebració començarà amb la concentració de bandes a la plaça de l’Església a les 11 hores. Seguidament, es farà la cercavila Toc d’inici recorrerà els carrers de Monterols, de les Creus, de l’Hospital i dels Castillejos, fins arribar al Castell de Vila-seca, on actuaran les bandes 101 Brass Band, Bandarra Street Orkestra, Charanga Los Mataos i la Txaranga Band Tocats.A continuació, a partir de les 13.30 h es farà una Cercavila fins a la plaça de l’Església, amb la participació de la Charanga Los Mataos. Durant el recorregut es passarà pel carrer Comte Sicart, per la plaça de les Voltes i pel carrer Major.A les 14 hores, els participants podran gaudir del Vermut&Brass, on actuaran les bandes 101 Brass Band i la Bandarra Street Orkestra. A partir de les 15 hores, hi haurà un dinar popular.Després de dinar, a les 17.30 h, començarà la Cercavila del 10è aniversari 'Band Tocats', pels carrers de Vila-seca, amb inici i final a la plaça de l’Església. Aquí la Charanga Los Mataos, la Bandarra Street Orkestra, la 101 Brass Band i la Txaranga Band Tocats seran els protagonistes.A les 20 hores, tindrà lloc un acte d’entrega de records als participants a la plaça de l'Església. Per acabar la jornada, a les 21 hores a la mateixa plaça, se celebrarà el concert de cloenda del 10è aniversari amb la participació de totes les xarangues convidades.A més dels actes del 15 de juny, a partir del 13 de juny i fins al dia 30, es podrà visitar l’exposició La Txaranga Band Tocats, deu anys d’història a la Sala Polivalent de l’Ajuntament de Vila-seca.El conjunt, que va néixer oficialment l’any 2009 i està formada per 12 músics, compta amb un repertori variat format per pasdobles, cançons típiques de xarangues, rumba, rock, blues i bandes sonores de cine, entre d’altres. Cal destacar que entre els anys 2012 i 2015 va ser una de les bandes residents del parc temàtic PortAventura.Cal recordar que la Txaranga Band Tocats, una de les referents al nostre territori, va rebre el Primer premi a la Millor Xaranga 2016 i el Segon premi del públic 2016 al Festival Nacional de Charangas, que es va celebrar a la localitat de Poza de la Sal, a Burgos.