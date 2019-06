L'Associació d'Apartaments Turístics demana que els ajuntaments lluitin contra els allotjaments il·legals

L’entitat de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre alerta dels perills de contractar les vacances en aquests pisos

Actualitzada 12/06/2019 a les 16:42

L’Associació d’Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre (ATT) ha denunciat que «l’intrusisme» que pateixen per part d’apartaments il·legals està descontrolat. El president de l’ATT, Joan Calvet, ha fet un crit d’alerta perquè «els ajuntaments no fan res per evitar aquest frau i no hi ha inspeccions». Davant d’aquesta situació han demanat a la població que facin les reserves per a les vacances «només» en establiments reglats. En un comunicat, Calvet ha denunciat també que en els allotjaments il·legals «no es compleix cap norma de seguretat ni salubritat» i ha afegit que «creen molts problemes de convivència, perjudiquen la imatge de les destinacions i especulen amb el preu».En un comunicat, el president de l’ATT ha assegurat que cada estiu es troben amb «famílies senceres» demanant apartaments per entrar el mateix dia «perquè el que havien reservat, a través de xarxes socials o altres vies, havia resultat una estafa i no existeix». Per Calvet, això qüestiona el sector i ha reclamat «d’una vegada per totes que les administracions s’impliquin en aquesta problemàtica».Des de l’entitat han recordat que només els apartaments reglats compleixen la normativa vigent, estan donats d’alta al registre oficial de la Generalitat, declaren els ingressos a Hisenda, recapten la taxa turística i registren els clients.