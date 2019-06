Granados governarà Salou en solitari i manté la porta oberta a futurs pactes

Assegura que les negociacions amb ERC són satisfactòries i reconeix la pèrdua de confiança amb el socialista David González

Actualitzada 12/06/2019 a les 18:12

Pere Granados, el candidat de Sumem per Salou i batlle en funcions, tornarà a ser investit alcalde el pròxim dissabte i governarà en solitari després que no hagi pogut quallar cap aliança que li permeti sumar els onze regidors necessaris per a la majoria absoluta. Granados assegura que les negociacions amb ERC continuen en marxa i seguiran després del ple d’investidura. Per altra banda, Granados diu que ha perdut la confiança amb els seus anteriors socis de govern, el PSC, després que el seu candidat, David González, reconegués haver encetat una ronda de contactes per formar un executiu local alternatiu.Pere Granados afirma que, en el decurs de la reunió que la seva formació va mantenir amb el PSC, «David González va reconèixer que havia iniciat una ronda de contactes amb els partits perdedors». «Li vaig dir que això anava en contra de la voluntat de les urnes, que teníem un problema de confiança i es van aixecar de la taula. Ha tingut una actitud deslleial amb si mateix, perquè ells estaven al govern, però, així i tot, no tanquem portes al PSC. De moment, no tenim confiança en David González, se l’ha de guanyar», apunta l’alcalde en funcions.Per altra banda, Granados es mostra satisfet de les converses mantingudes amb ERC que, en l’assemblea del passat dia 3, va acordar entrar al govern de Sumem per Salou. «Poso damunt la taula el tarannà de les persones», declara Granados en referència als republicans. Malgrat la bona marxa de les negociacions, tot apunta al fet que el pacte per sumar els quatre regidors republicans no quallarà fins després del 15 de juny, data límit per a la constitució dels governs locals.Pere Granados ha allargat la mà per formar un govern de 17 regidors a tots els grups menys Ciutadans, al qual acusa d’haver mantingut una actitud «destructiva» durant la campanya electoral. «Han tingut una actitud d’assetjament, molt destructiva i han demostrat que no són els millors aliats per a Salou», sosté Granados, qui defensa que, el seu, és un projecte «municipalista». Tanmateix, Pere Granados ha assegurat haver ofert també a l’únic regidor del PP, Mario Garcia, l’entrada al futur govern salouenc, del qual assegurava no haver obtingut encara cap negativa.