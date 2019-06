El republicà Joan Morlà tornarà a ser l'alcalde del Catllar arran d'un pacte a quatre

L’acord desbanca Antonio López, del PSC, que va guanyar les eleccions del 26-M

Actualitzada 12/06/2019 a les 14:54

El cap de llista d’UNICAT-ERC-AM, Joan Morlà, tornarà a ser l’alcalde del Catllar arran d’un acord a quatre bandes. Els tres regidors republicans han signat un pacte d’investidura i un acord de governabilitat amb MO1-TE pel Catllar, Junts pel Catllar i El Catllar en Comú-Guanyem –que tenen un regidor cadascun. D’aquesta manera, l’acord desbanca el cap de llista del PSC, Antonio López, que va obtenir quatre regidors i va guanyar les eleccions. Els socialistes se n’aniran a l’oposició, juntament amb un regidor de Cs. El juny del 2016 López va perdre l’alcaldia arran d’una moció de censura votada per ERC, CiU, Iniciativa i Unicat.Segons un comunicat difós per ERC, l’acord ha estat «fàcil i natural» perquè els programes electorals eren «molt similars» en l’àmbit municipal i, en clau nacional, totes les formacions «tenen clar el dret a l’autodeterminació».«El pacte assegura l'estabilitat del poble i del futur equip de govern, amb l'alcaldia de Joan Morlà i regidors de totes les formacions signants, que representen el 55,3% dels votants del 26-M», afirma la candidatura.«A partir del dia 15, el Catllar tornarà a tenir un govern estable, que treballarà per a tots els vilatans, des dels principis de la igualtat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió, el feminisme i el foment dels valors republicans», recull la nota.