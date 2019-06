Ara portarà Comerç, Turisme i Emprenedoria, en un govern majoritàriament format per dones

Actualitzada 12/06/2019 a les 10:28

Majoria de dones

Alba Muntadas, Jordi Molinera, Inma Morales i Natàlia Sanz van signar ahir, a les portes de l’Ajuntament d’Altafulla, el pacte de govern entre les tres forces polítiques: L’EINA, Ara i PSC. Es tracta d’un acord que cedeix les competències en Mobilitat, Gent gran, Via pública i Protecció animal a Morales (PSC), mentre que Natàlia Sanz (Ara) es queda –tal com ja s’havia anunciat– les àrees de Comerç, Turisme i Emprenedoria. La resta de regidories estan repartides entre els cinc càrrecs electes de L’EINA. Alba Muntadas i Jordi Molinera compartiran l’alcaldia, que tindrà les responsabilitats de Serveis Municipals, Civisme i Seguretat. Per la seva banda, Molinera portarà Acció social, Treball, Joventut i Participació ciutadana, mentre que Muntadas s’encarregarà d’Urbanisme i Obres públiques, Medi ambient i polítiques de gènere. Els altres tres regidors del grup republicà, Dani Franquès, Gemma Maymó i Àlex Cañas, gestionaran Hisenda i Transparència, Comunicació, Administració electrònica i general d’una banda; Cultura, Educació i Salut de l’altra; i finalment Habitatge, Esports i Festes per al tercer. La junta de govern –on L’EINA va oferir un lloc a Alternativa Altafulla, ara a l’oposició– estarà formada pel grup principal i per la regidora del PSC.En la roda de premsa celebrada ahir a la plaça del Pou, els representants del govern que s’investirà dissabte van destacar l’elevada presència femenina en les diferents àrees. Malgrat que a L’EINA són majoria d’homes, el pacte amb el PSC i Ara ha provocat que la balança s’inverteixi. «És la primera vegada que el govern d’Altafulla estarà format majoritàriament per dones», afirmaven. En aquest sentit, afegien que «les polítiques de gènere seran un dels eixos transversals del nou govern».Els punts principals d’acord entre els tres grups són, segons van detallar, un Pla d’Acció Municipal (PAM) conjunt amb prioritat per a les polítiques socials i la participació ciutadana, la confiança entre els socis de govern i la «implicació» en les seves regidories dels membres del Govern.A banda, van oferir «mà estesa» als grups de l’oposició i van assenyalar que l’acord fixa que a l’Ajuntament hi penjaran una pancarta de Llibertat presos polítics i un llaç grocuna senyera i la bandera d’Altafulla. Segons apunten, el 26 de maig un 52,09% d’altafullencs van votar formacions sobiranistes.