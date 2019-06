El nou edifici de l'Institut de Roda de Berà podria entrar en funcionament el curs 2022/23

L'avantprojecte es va presentar la setmana passada a la comunitat educativa

12/06/2019

El futur edifici que albergarà l'Institut de Roda de Berà podria estar llest per al curs 2022/23. Així, es va explicar la setmana passada durant una reunió entre l'Ajuntament de Roda, representants de la Generalitat i la comunitat educativa on es va presentar l’avantprojecte.El nou edifici serà una modern i lluminós amb una superfície d’entre 3.200 i 3.500 metres quadrats repartits en tres plantes, ubicat on es troba l’actual Institut. Per a la seva construcció la Generalitat de Catalunya haurà d’assignar una partida pressupostària de 5.515.361 euros.Abans que acabi l'any, l'equip redactor haurà de mostrar la maqueta del nou edifici, que haurà de ser aprovada per la Generalitat de Catalunya. El següent pas serà elaborar el projecte executiu, per la qual cosa es calcula que les obres podrien començar el curs 2020/21 i que el curs 2022/23 els alumnes ja podran iniciar les classes al nou institut.A la reunió, celebrada a l’actual Institut, hi van assistir l’alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili; el director de Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Jean-Marc Segarra; la regidora d’Ensenyament, Cèlia Treserres; el regidor d’Urbanisme, Manel González; l’inspector del centre, Joaquim Medina; el director de l’Institut, Manel Granados, representants de les escoles, el director adjunt, tècnics de la sessió d’obres i la tècnica responsable del projecte d’infraestructures.