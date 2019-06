El Monestir de Poblet converteix uns antics magatzems en un centre turístic amb projeccions audiovisuals

Es mostren racons del monestir que no són visitables per al públic

El Monestir de Poblet ha inaugurat aquest dimecres un nou centre turístic on s'hi projecten audiovisuals amb l'objectiu de donar pas a les noves tecnologies. Amb una inversió d’1.750.000 euros, s’ha reformat una antiga nau d’uns 750 metres quadrats, en desús durant anys, que havia servit de magatzem, dins del recinte del monestir. A l’interior hi ha tres sales de projeccions, una de les quals amb pantalles envolvents, on s’hi mostren imatges de la vida quotidiana de la comunitat fins ara inèdites, inclosos espais de la clausura que no són oberts al públic. A part del batejat com a Centre de Visitants, en paral·lel també s’ha ampliat el Museu de Poblet. El monestir cistercenc, on hi conviuen prop d'una trentena de monjos de clausura, va rebre l’any passat més de 90.000 turistes.Conscient que el monestir és pol d’atracció dels turistes que visiten la Conca de Barberà, Poblet ha volgut donar un gir cap a les noves tecnologies a fi de mantenir i captar més visitants. El projecte, que ha trigat anys a executar-se, ha estat finançat en gran part per la Diputació de Tarragona, a més d’aportacions de la Generalitat, l’Obra Social ‘La Caixa’, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet.El nou espai reaprofita uns vells magatzems a tocar de l’oficina d’informació turística del monestir. S’hi explica la història, evolució i actualitat del monestir, amb audiovisuals repartits en tres àmbits. En el primer el visitant es trobarà amb projeccions i pantalles interactives sobre l’orde del Cister. També hi ha una gran reproducció dels plànols de Poblet que va aixecar l’arquitecte Lluís Domenèch i Muntaner.En el segon àmbit els visitants s’asseuen en unes grades davant una gran pantalla on es projecta un vídeo de caire reflexiu en el qual es fa un repàs a les diferents religions. Amb la mateixa estètica s’ha configurat la tercera sala, la més espectacular, on s’ofereix una projecció amb pantalles envolvents, d’imatges de dependències de la vida monacal, fins ara inèdites, com a la cuina, els tallers o la biblioteca, entre d’altres.En paral·lel, també s’ha renovat el museu de Poblet, incorporant dues noves sales, les de l’Abat Copons i l’Abat Mengucho, de manera que s’ha duplicat la superfície expositiva. La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, present a l’acte inaugural, ha destacat l’esforç de totes les administracions per a un projecte «necessari». «Ara el museu de Poblet entra en els museus del segle XXI; s’ho mereixia», ha conclòs.