Detingut per agredir una dona a Torredembarra

La dona havia passat la nit a casa del presumpte agressor, al qual havia conegut aquell mateix dia

Actualitzada 12/06/2019 a les 12:01

La Policia Local de Torredembarra va detenir el passat dilluns un individu com a presumpte autor d’un delicte de lesions a una dona. La víctima havia passat la nit a casa del presumpte agressor, al qual havia conegut aquell mateix dia.Els fets van ocórrer a primera hora del matí al domicili del presumpte agressor, al municipi. Tots dos es van conèixer la mateixa nit i van anar a l’habitatge del noi. L’endemà al matí van mantenir una forta discussió i la noia va ser agredida i feta fora de l’habitatge.La víctima va realitzar una trucada al telèfon d’emergències. Fins al lloc s’hi va traslladar el SEM, que va evacuar la dona al centre mèdic per les lesions d’importància que presentava. Els agents del cos de Policia Local van atendre la víctima i posteriorment van detenir a l’agressor per un presumpte delicte de lesions.