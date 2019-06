Arrangen vuit camins de Cambrils amb materials procedents de l'enderroc del pont

S’han escampat més de 5.800 metres cúbics de conglomerat per condicionar dotze trams de via que sumen més d’onze quilòmetres de longitud

L’Ajuntament de Cambrils, a través de la regidoria d’Obra Pública, ha arranjat un total de vuit camins amb la reutilització de materials procedents de les obres d’enderroc del pont de l’antiga carretera N-340. Es tracta de dotze trams que estaven deteriorats, entre d’altres causes, pel pas de l’aigua.La terra i runa que es va extreure de les demolicions es va transportar a un terreny del Polígon Belianes, gràcies a un acord amb la propietat, on es va triturar i es va formar una barreja amb un 65% de terres, un 20% de formigó i un 15% d’aglomerat. En total s’han escampat i compactat 5.872 metres cúbics d’aquesta subbase per arranjar els dotze trams de camins, que sumats fan una longitud d’11,35 quilòmetres.Els camins on s’ha reposat terra són: Mas de Sangenís, Mas d’en Bosc (2 trams), Barenys, Bassasses, Camí entre Basasses i carretera de Montbrió, Camí de Riudecanyes (tres trams), Camí dels Masos (2 trams) i Camí de Belianes.