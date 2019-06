Santamaría, Zoido, Dastis, Margallo i Millo planten la comissió dels atemptats del 17A

Trapero sí que compareix en sessió secreta davant la comissió

L'ex-vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría, l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido; els exministres d'Exteriors Alfonso Dastis i José Manuel García-Margallo; i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo han declinat comparèixer a la comissió d'investigació del Parlament sobre els atemptats de l'agost del 2017. L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya i l'exministre d'Interior tampoc van comparèixer davant la comissió d'investigació del 155. En canvi, sí que compareixen avui dimarts a la comissió sobre els atemptats en sessió secreta i, per tant, a porta tancada l'excap dels Mossos Josep Lluís Trapero; el cap de l'Àrea Central d'Anàlisi de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, Lluís Paradell; l'ex-comissari en cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona Joan Portals i l'excap de l’Àrea de Comunicació del Cos de Mossos Patrícia Plaja.Es torna a repetir al Parlament la imatge d'exmembres del govern espanyol plantant una comissió d'investigació. Ja ha passat en les darreres setmanes a la comissió sobre el 155 en què han declinat anar-hi, tot i haver estat citats, l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, així com l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.En aquests tres casos, la Mesa del Parlament ja ha acordat informar-ne la fiscalia. De fet, el Parlament defensa que no assistir en una comissió d'investigació està tipificada al Codi Penal, però els incompareixents s'emparen en un informe del Consell d'Estat per no assistir-hi.Concretament, l'article 502 del Codi Penal estableix que no comparèixer davant una comissió d'investigació de les corts generals o d 'una assemblea legislativa de comunitat autònoma serà castigat amb un delicte de desobediència i preveu, en cas d'autoritat o funcionari públic, una pena de suspensió de feina o de càrrec públic de sis mesos a dos anys.El president de la comissió d'investigació sobre els atemptats, Jordi Munell, ha informat aquest dimarts a la comissió que totes les persones citades que no han comparegut han enviat una resposta per escrit dien que no té competències per citar-los. Els escrits, segons ha concretat Munell, fan referència a diferents normatives i dictàmens en els quals al·leguen que els parlaments autonòmics només poden citar persones vinculades al govern de l'autonomia o de l'acció parlamentària de l'autonomia però no a instàncies superiors. I tots ells fan referència a la doctrina del Consell d'Estat sobre aquesta qüestió. La comissió ha acordat tornar-los a citar divendres que ve al migdia.Precisament, aquest dijous estan citats per segona vegada a la comissió d'investigació del 155 l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido; l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo i el cap de gabinet de l'expresident Mariano Rajoy, Jorge Moragas. Tot apunta que tornaran a declinar la seva assistència i, per tant, la Mesa també els portarà a la fiscalia. El procediment que segueix el Parlament és citar dues vegades els compareixents i en cas que no es presentin es trasllada la qüestió a la Mesa de la cambra.