S'obre el termini per presentar fotografies al Concurs fotogràfic Albert Iturria

Les imatges han d’estar relacionades amb la cultura a Vila-seca i el seu moviment associatiu

Actualitzada 11/06/2019 a les 15:30

L'Ajuntament de Vila-seca ha convocat per 7a vegada el concurs fotogràfic en memòria del fotògraf local Albert Iturria, el qual va fotografiar el municipi, la seva gent i les festes i costums durant més de 30 anys. El termini per presentar les fotografies ja està obert i enguany les imatges han d’estar relacionades amb la cultura del municipi i el seu moviment associatiu.El certamen comptarà amb d’adults i infantil i tindrà com a objectiu premiar les millors fotografies sobre "La cultura a Vila-seca, el moviment associatiu”. A tomb de la instauració del Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC) el proper 4 de juny, instaurat per la Generalitat de Catalunya l’any 2014, i en reconeixement a les múltiples activitats organitzades per totes les entitats i associacions vila-secanes durant l’any, enguany les fotografies participants al concurs han de ser un reflex de les activitats culturals i festives que es realitzen al municipi i han de tenir com a protagonistes els membres i participants en la vida social de Vila-seca.Els premis per a la categoria d'adults són de 700 euros per al primer, 350 euros per al segon i 175 euros per al tercer. A la categoria infantil s'estableixen cinc premis, dotats amb material escolar per valor de 50 euros. Les obres es podran lliurar fins al dia 31 de novembre al registre general de l'Ajuntament, a l'atenció de la regidoria de Cultura, o bé mitjançant correu postal. Per aquelles activitats posteriors a la data assenyalada, s’estableix un termini extraordinari fins a dos dies després de l’activitat i no excedint la data de 7 de gener de 2020.