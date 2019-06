Roxana Tivadar de l'EHiT de Cambrils guanya una beca de la DOP Siurana

El seu treball sobre l'oli verge extra de la denominació li ha otorgat un premi de 400 euros

L’alumna Roxana Tivadar de l’Escola d’Hostaleria iTurisme de Cambrils (EHiT) ha aconseguit la beca DOP Siurana. Tant Tivadar com Gerard Delgado, que ha rebut una menció especial, han realitzat un treball de final de curs sobre el paper de l'oli d'oliva verge de la DOP.Ambdós alumnes rebran un curs de tast amb el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya i oli d’oliva verge extra per a tot un any. Roxana Tivadar també ha rebut una dotació de 400 euros.La beca forma part d'un conveni signat entre la DOP Siurana i l'EHiT per tal que els alumnes del centre tinguin en compte la importància que té un aliment saludable dintre de la Dieta Mediterrània.El treball de Roxana Tivadar Vuori Meri contemplava l'obertura d’un restaurant de fusió de cuina mediterrània i finesa a Tarragona. Mentre que el projecte Can Rius de Gerard Delgado, el qual plantejava també l'apertura d'un establiment a Margalef de Montsant, a rebut una menció especial.