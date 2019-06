Leroy Merlín inaugura la seva nova botiga a Roda de Berà

L'establiment obre les seves portes al públic demà dijous en horari de 9.30h a 22h

Actualitzada 11/06/2019 a les 13:58

Leroy Merlin ha inaugurat aquest dimarts, 11 de juny, la seva nova botiga a Roda de Berà sota la denominació COMPACT. L’establiment obrirà al públic demà dimecres en horari comercial de 9.30h a 22h. En l’esdeveniment hi ha assistit el Director Regional de zona de Catalunya de Leroy Merlin, Rodolfo Casero i el Director de la nova botiga, Víctor Cruz, entre altres membres de la companyia, així com també l'alcalde en funcions de la ciutat, Pere Virgil.Aquesta nova botiga Leroy Merlin COMPACT Roda de Berà és fruit de la convergència entre Leroy Merlin i AKI. La remodelació de l’establiment ha suposat una inversió aproximada de 1,2 milions d'euros. El comerç compta amb una plantilla de més de 35 persones, la majoria procedents de municipis pròxims, i crea entorn de 18 llocs de treball indirectes.L’establiment té una superfície comercial d'entorn de 2.100 metres quadrats i opera sota el concepte COMPACT. Aquesta modalitat ofereix una selecció de productes que fan la compra més còmoda, així com un servei personalitzat per a concretar idees i projectes sobre la llar.El nou establiment posa a la disposició dels consumidors 13.000 referències en estoc i més de 330.000 sota comanda. La botiga està situada al número 2 del carrer Maria Callas i té un horari comercial de 9h a 22h de dilluns a dissabtes i de 9h a 15h diumenges i festius d'obertura.