El problema afecta a una via i els tècnics d'Adif estan treballant per solucionar-ho

Actualitzada 11/06/2019 a les 19:22

Una incidència amb el subministrament elèctric a una de les vies de l'estació del Camp de Tarragona ha provocat retards a diversos trens. Segons ha informat Protecció Civil, la manca de tensió a la via dos ha fet que tres combois es quedessin aturats a l'estació de la Secuita.El succés s'ha produït cap a les 17.15 hores i ha afectat un tren que venia de Sevilla, un altre que procedia de Madrid i un tercer que anava cap a Lleida.Segons ha explicat Adif a Diari Més, els seus tècnics estan treballant per solucionar el problema que només afecta a la via dos i, de moment, només funciona una via única entre el Camp de Tarragona i Alcover.Un dels trens ha pogut continuar el seu trajecte de forma alternativa per la via u, mentre que els altres dos s'han dirigit fins a l'estació del Camp. La incidència provoca retards en els trens d'alta velocitat d'uns 67 minuts.