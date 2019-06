Junts es mostra decebut per l'acord de govern de L'EINA, Ara i PSC

Alternativa Altafulla va descartar entrar a la Junta de Govern i les claus de l’Ajuntament ja que considera que són «prerrogatives»

Dissabte 15 de juny, L’EINA prendrà possessió de l’alcaldia a Altafulla. El partit, lligat a Esquerra Republicana, va negociar des de la primera setmana posterior a les eleccions un govern que tenien pensat «a nou». Tot i que l’aliança de L’EINA (5) i Junts per Altafulla (2) es donava per feta, l’equip de Jordi Molinera i Alba Muntadas va continuar les negociacions amb la resta de formacions. La primera que va donar el seu vist-i-plau a entrar al govern va ser Ara (1), amb Natàlia Sanz. Més tard, la setmana passada, es va fer públic l’acord amb el PSC (1), amb Inma Morales. El partit liderat per Hèctor López Bofill va protestar immediatament per un pacte que denunciava s’havia fet «amb el PSC del 155». Ahir mateix Junts emetia un comunicat per lamentar «profundament» que no fos possible un «acord de progrés i de país pel bon govern d’Altafulla». Alhora, denunciaven que «ha destat decebedor» el pacte amb Ara i el PSC, «que accepta la suspensió de diputats electes». En aquest comunciat, acusaven els republicans de «demorar resposta», una acusació que també feia ahir en declaracions a Diari Més Jordi Molinera, però en sentit invers. «Quan ja havíem anunciat l’acord amb Ara, ens van dir que havien decidit que el govern seria només de L’EINA i Junts, o res», assegurava ahir Molinera. Dijous duran a terme un acte obert «per transparència» per explicar com han anat les negociacions amb les diferents formacions polítiques amb representació al consistori altafullenc.En una altra de les trobades amb els grups polítics, la que menys havia de servir per conformar govern va ser la d’Alternativa Altafulla (4), qui per ara està ostentant el poder en funcions. La formació ara liderada per Montserrat Castellarnau va emetre un altre comunicat assegurant que «ni entra, ni vol entrar, en les lluites del Joc de Trons que s’està creant per la formació del nou govern municipal d’Altafulla». Convençuts que treballaran des de l’oposició durant els propers quatre anys, AA té la intenció de presentar candidatura a l’alcaldia aquest dissabte «per no deixar orfes des de l’oposició al nostre model de poble». Afirmen que durant les tres setmanes posteriors als comicis tan sols s’han reunit amb L’EINA, una reunió en què els republicans van oferir-los un lloc a la Junta de Govern –sense entrar a formar part del pacte– «per transparència».Aquesta proposta no va ser acceptada, com tampoc no ho va ser la de tenir les claus de l’Ajuntament per poder accedir al seu despatx, de la mateixa manera que poden fer-ho els grups municipals de l’oposició en altres municipis com Tarragona, quan l’Ajuntament no és obert al públic. «Ni ens toca estar a la junta de govern, ni tenir les claus, ni altres prerrogatives que són exclusives de qui té l’obligació de governar», asseguraven.Tot i que L’EINA va guanyar les eleccions, els conflictes d’aquests darrers dies amb Junts han fet perillar-li l’alcaldia, segons assegurava ahir Jordi Molinera. El fet que asseguressin la majoria absoluta amb els socialistes va tallar d’arrel totes les especulacions. Molinera diferenciava ahir les converses entre Ara, el PSC i Junts. Amb els dos primers, «es parlava només del poble», mentre que amb Junts «només volien que pengéssim la pancarta de llibertat presos polítics a la façana de l’Ajuntament, cosa que si L’EINA té l’alcaldia és evident que farem». Pel que fa als socialistes, el portaveu dels republicans afirmava que no els han reclamat res en l’àmbit supramunicipal per arribar a un acord. «El PSC accepta que a les eleccions municipals del 26 de maig hi va haver una majoria independentista al poble», va concloure.Finalment, Altafulla, sense un govern «a nou», afrontarà a partir de dissabte una nova etapa.