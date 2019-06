El trenet turístic d'Altafulla es posarà en marxa aquest dissabte

Els preus es mantenen respecte la temporada anterior

Actualitzada 11/06/2019 a les 17:05

El trenet turístic d’Altafulla entrarà en funcionament aquest dissabte 15 de juny fins el 15 de setembre. El servei, gestionat per l’empresa valenciana Viajes Transvia Tours, té una durada de 50 minuts.El trenet turístic recorre diferents punts del Barri Marítim i la Vila Closa. El recorregut d’anada s’inicia a la plaça dels Vents, i compta amb les parades de la plaça Consolat de Mar, cruïlla entre els càmpings Santa Eulàlia i Don Quijote, plaça Martí Royo, Ajuntament, Castell, i Piscina Municipal.Els preus es mantenen respecte la temporada anterior. D’aquesta manera, el preu del viatge únic per als adults és de 4,5 euros; per als menors d’entre 4 i 12 anys, de 2 euros; i per als grups de més de 20 persones, de 3,5 euros. També s’ofereixen abonaments de 10 viatges, amb un preu de 35euros per als adults; i de 15 euros per als menuts.Els horaris del servei de trenet turístic són de dilluns a divendres, de 18 a 21h; i els caps de setmana i festius, d’11 a 13h; i de 18 a 23h.