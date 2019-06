Repsol amplia els mesurament de la qualitat de l'aire al Polígon Sud de Tarragona

La nova mesura afecta a La Canonja, Vila-seca i els barris del Serrallo, Torreforta, Campclar i Bonavista

Actualitzada 10/06/2019 a les 14:58

Repsol ha estès en el que va d’any els mesurament de la qualitat de l’aire al Polígon Sud de Tarragona amb l’objectiu de cobrir integralment tot el territori on porta a terme la seva activitat. Un cop analitzats els resultats de l’experiència pilot de mesuraments que es va impulsar el 2018 al polígon nord, la companyia ha decidit estendre el model a la banda sud.Amb aquesta ampliació, Repsol monitoritzarà els components de l’aire en els municipis de tot l’àmbit del Camp de Tarragona. Es tracta d’un pas més cap a un model de transparència amb la ciutadania i de col·laboració amb les administracions del territori per garantir un major coneixement i una posterior millor gestió de les emissions de compostos orgànics volàtils.Amb la nova mesura impulsada, La Canonja, Vila-seca i els barris del Serrallo, Torreforta, Campclar i Bonavista gaudiran d’un model de control de l’aire similar al del polígon nord. Aquests municipis se sumen als que ja formen part de l’Informe-Observatori de la Qualitat de l’Aire, que recull i analitza els components orgànics volàtils al Camp de Tarragona, des del 2018.En total enguany s’han instal·lat 26 punts de mesurament a 13 poblacions; El Morell, La Pobla de Mafumet, Constantí, Puigdelfi, Vilallonga, Alcover, Valls, Tarragona (Sant Salvador, El Serrallo, Torreforta, Bonavista, Campclar), La Canonja, Vila-seca (La Pineda), Reus, Barcelona i Prades.El director del Complex Industrial de Repsol, Josep Francesc Font, ha assgurat que «el compromís de la companyia amb el Camp de Tarragona no és reflecteix només en la creació de riquesa i llocs de treball, sinó també en reduir al mínim possible l’impacte ambiental de les activitats».L’ampliació dels controls a la zona sud també permetrà aprofundir en el coneixement de la qualitat de l’aire de tot el Camp de Tarragona. El mètode que utilitza Repsol per mesurar els components orgànics volàtils i determinar la bona qualitat de l’aire del Camp de Tarragona ha estat recentment validat per la revista Science of the Total Environment. El mètode d’avaluació ha estat creat per científics de la Universitat Rovira i Virgili i d’EURECAT.