Montblanc detecta atacs continus a les colònies de gats

Des de fa dos mesos han aparegut una decena de felins ferits i morts, tant domèstics com de carrer

Actualitzada 10/06/2019 a les 14:33

L’Ajuntament de Montblanc ha detectat continus atacs a les colònies de gats del municipi. Ara fa dos mesos van començar a aparèixer puntualment gats ferits per la vila, i en algun cas, fins i tot mort. La majoria són de carrer, però també n’hi ha de domèstics. La xifra d'animals lesionats superaria la desena. Inicialment no es va donar importància al tema, però una agressió col·lectiva a Vimbodí i Poblet feta pública per una associació animalista ha encès les alarmes, si bé l’Ajuntament d’aquest municipi respon que no hi ha cap mena de denúncia al respecte. Per la seva banda, Montblanc demana, a través d’un manifest, que la ciutadania col·labori i denunciï aquests casos. Els Mossos d’Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) han obert una investigació.«Ens hem posat a treballar juntament amb els Mossos d'Esquadra per intentar resoldre aquest tema», ha manifestat aquest dilluns el regidor de Medi Ambient de Montblanc, Santi Porta. El consistori montblanquí ha elaborat un manifest de condemna arran aquests maltractaments reiterats a gats, de bracet amb l’Associació Montblanc Gat i Gos. També ha difós un telèfon per rebre informació que ajudi a identificar els agressors.A Montblanc s’han localitzat animals ferits de forma puntual. A tall d’exemple, s’ha trobat des d’una camada amb gairebé tots els gatets morts a exemplars adults desapareguts que posteriorment reapareixen amb orelles tallades o potes trencades. Ara per ara, però, no hi ha cap denúncia presentada, com tampoc a Vimbodí i Poblet, on el consistori insisteix que l'Associació Vimbodí Pets és qui gestiona aquesta qüestió.