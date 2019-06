Constantí tindrà un nou parc infantil i un skatepark a l'avinguda Andorra

Aquesta ha estat la proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius del municipi

Actualitzada 10/06/2019 a les 19:51

La construcció d’un Parc infantil, una pista multiesportiva, skatepark, i la instal·lació de bancs i taules de fusta a l’avinguda Andorra ha estat la proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius 2019 a Constantí. Aquesta setmana s’ha donat a conèixer els resultats de la fase de votació popular. Del 8 al 23 d’abril, tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi va tenir l’oportunitat de votar entre les 9 propostes que la comissió tècnica de l’Ajuntament havia admès després de realitzar-ne el corresponent estudi de viabilitat.L’execució d’aquest parc infantil, pista multiesportiva, skatepark, i instal·lació de bancs i taules de fusta a l’avinguda Andorra té un cost aproximat de 100.000 euros, que és la totalitat de la partida que l’Ajuntament ha previst destinar als pressupostos participatius d’aquest any.En els propers mesos, el nou equip de govern de l’Ajuntament de Constantí estudiarà la realització de la resta de propostes que s’han presentat a aquests pressupostos participatius, amb la intenció que es puguin anar executant en els propers exercicis.En aquesta quarta fase s'han presentat un total de 187 paperetes de votació. Del recompte, n’han quedat excloses un total de 10 paperetes, per motius diversos (no estar empadronat, duplicitat en la presentació i no tenir els 16 anys).El Ple de l’Ajuntament de Constantí aprovava el passat 31 de gener els pressupostos generals de la corporació per aquest 2019. La gran novetat d’aquests pressupostos ha estat la inclusió, per primera vegada, d’una partida de 100.000 euros destinada a pressupostos participatius