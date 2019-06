Mor atropellat un nen de 3 anys a Montblanc

Un familiar que feia maniobres per engegar un vehicle avariat el va envestir en un aparcament

Actualitzada 10/06/2019 a les 14:19

Tres dies de dol

Un nen de tres anys ha mort atropellat aquest diumenge a Montblanc. L’accident va passar al voltant de les set de la tarda al pàrquing de Sant Miquel de la capital de la Conca de Barberà. Segons han explicat fonts municipals, la mare del menor estava fent maniobres per engegar el vehicle, que s'havia avariat, quan va atropellar l’infant.Els pares, amb un fill únic, són veïns d’Òsca i estaven de visita a Montblanc junt amb una altra parella, també amb fills petits. El vehicle dels amics es va avariar. Quan una grua ja recollia el cotxe, la mare del menor va començar a maniobrar el seu, un vehicle tot terreny, per treure'l de l’aparcament i es va produir el fatal atropellament.Tot i que els familiars el van traslladar ràpidament al Centre d’Atenció Primària i es va activar un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), no es va poder fer res per salvar-li la vida.El Jutjat d'Instrucció 3 de Valls s'ha fet càrrec de la investigació del cas. Els pares del menor no han declarat i seran citats, en tot cas, quan els facultatius assegurin unes mínimes condicions per poder fer-ho.L'Ajuntament del municipi ha decretat tres dies de dol per la mort del menor i ha donat el seu condol i suport als seus familiars. El consistori ha col·locat la bandera a mitja asta amb un crespó negre.