L’encara alcalde de Gratallops pel PSC ha estat l’escollit per ERC, que ha obtingut majoria absoluta a l’ens comarcal

Actualitzada 07/06/2019 a les 19:01

Picabaralles amb Iceta per l'1-O

Xavier Gràcia serà el nou president del Consell Comarcal del Priorat en representació d’ERC un cop es conformi el nou plenari. Els republicans han assolit la majoria absoluta a l’ens comarcal amb deu representants i proposaran Gràcia, que ha guanyat les eleccions a Gratallops amb Independents per Gratallops – Acord Municipal (IpG-AM) -marca blanca d’ERC-, per a la presidència. De fet Gràcia ja ha estat alcalde d’aquest municipi en el darrer mandat, si bé ho ha fet des del PSC, com a independent. Segons ha explicat ERC en un comunicat, una de les fites de la propera legislatura serà aconseguir que la candidatura Priorat-Montsant-Siurana sigui reconeguda i acceptada a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, en la categoria de paisatges culturals.Gràcia ha assegurat que el Consell és la millor eina possible per potenciar encara més les fortaleses de la comarca i que des d’aquest organisme es vol seguir gestionant els instruments necessaris per consolidar en desenvolupament social, econòmic i turístic. D’altra banda, segons les paraules de l’alcalde de Gratallops, en l’aspecte social treballaran per «incrementar la quantitat i qualitat dels serveis a les persones».Així mateix la voluntat del nou govern al Consell Comarcal és aconseguir el màxim consens possible amb la resta de formacions polítiques perquè consideren que hi ha temes de comarca prou importants com per posar-se d’acord tots plegats. Alguns exemples serien la petició per aconseguir optar a nous fons Leader per al desenvolupament rural; seguir treballant en la Taula de Turisme que per tal de trobar la direcció de cap a quin model turístic es vol pel Priorat; la recuperació del consell esportiu, dissolt fa 15 anys, o fer un seguiment de l’estat del Riu Siurana, amb sequera gairebé permanent.Un altre repte que es planteja l’organisme és minimitzar el despoblament de la comarca. Per als republicans, es tracta d’una preocupació creixent i per això volen trobar alternatives per captar l’interès dels nouvinguts i evitar que el jovent autòcton se’n vagi a viure a les zones urbanes fora del Priorat.Gràcia va tenir abans del referèndum de l’1-O del 2017 un creuament de declaracions amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Iceta el va advertir que s’exposava «a conseqüències» si cedia locals municipals per al 1-O, i Gràcia va respondre que no les temia perquè no era militant. A més, va instar el dirigent socialista a ser «més conscient» que hi havia gent «partidària de poder opinar i votar». També va carregar contra Iceta per no haver-se comunicat amb ell directament i optés per fer declaracions a la premsa: «és molt mediàtic i és més interessant sortir als mitjans que parlar amb la seva gent», va dir.