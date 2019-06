Veïns del Baix Gaià tallen la rotonda de Torredembarra

Les protestes seguiran durant cada divendres del mes de juny

Actualitzada 07/06/2019 a les 20:01

La rotonda de Torredembarra que enllaça l'autopista AP-7 i les carreteres N-340 i T-214 ha estat tallada durant la tarda de divendres per desenes de veïns del Baix Gaià. Les protestes seguiran durant cada divendres del mes de juny.La iniciativa duta a terme principalment per l'associació de veïns Brises del Mar demana tant al Ministeri de Foment, a la Diputació, al Servei Català de Trànsit com als Ajuntaments de Torredembarra i Altafulla que es torni a obrir la rotonda amb les sortides anteriors. El juliol de 2018 es va col·locar uns new jersey per evitar que es pogués fer la rotonda sencera, obligant així els camions a accedir a l'autopista AP-7 i descongestionar el trànsit dels diumenges, especialment. Això obliga als veïns a anar fins a la Riera de Gaià per tornar a girar i poder arribar finalment a Altafulla i a Torredembarra, fet que els obliga a desviar-se més de dos quilòmetres.Segons informen els Mossos d'Esquadra, no hi ha hagut cap incident destacable durant el tall.