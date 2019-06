Trencades les negociacions entre Granados i el PSC de Salou

El candidat socialista ho atribueix a l’«ego» de l'alcalde en funcions i a «ingerències externes» per la qüestió nacional

Actualitzada 07/06/2019 a les 13:36

El PSC dona per trencades les negociacions amb Sumem per Salou-Junts, el partit de l’alcalde en funcions, Pere Granados. Així, tot apunta que el pacte de govern que mantenien en l'anterior mandat no es revalidarà. Granados manté una via amb ERC, amb qui també suma majoria -11 dels 21 regidors en joc-, tot i que no hi ha res decidit i podria començar a governar en solitari. Per als socialistes, les «ingerències externes» per la qüestió nacional catalana han pesat més que el projecte de Salou quan, segons el candidat socialista David González, és el que sempre havien prioritzat els dos socis de govern. També atribueix la ruptura del diàleg a l’«ego» de Granados i que porti els pactes postelectorals al terreny personal. Diu que li va ofendre que el PSC també intentés un pacte «progressista» amb ERC. A una setmana del ple d’investidura, el PSC, però, no tanca del tot la porta a arribar a una entesa amb Junts.González veu difícil que es tanqui un acord entre Junts i ERC abans del dissabte i que l’opció més probable és que Granados comenci el mandat en minoria. Els socialistes han lamentat que l’alcalde s’hagi tancat en banda amb ells pel fet que haguessin explorat la possibilitat d’un pacte amb ERC i ho interpreti com una tàctica de tots contra ell per desbancar-lo de l’alcaldia.«Granados diu que només ell té la legitimitat de pactar i això nosaltres ho posem en dubte; a més, s’ho agafa de forma personal, i no és una qüestió d’egos ni personalismes, això va de Salou», ha manifestat González, aquest divendres en roda de premsa. Segons González, a més, Granados els va deixar clar que ara només està pendent de la resposta dels republicans.Tot plegat ha fet que les converses amb el PSC s’hagin truncat. «No tenim res més que parlar ara per ara», ha etzibat el portaveu socialista. A partir d’aquí, els socialistes emplacen Granados a decidir si realment aposta per «un govern independentista» per al municipi, empès per «ingerències externes», o es reprenen converses amb el PSC per a «un govern d’estabilitat».