ERC de Torredembarra anunciarà avui el seu govern en solitari per quatre anys

Hi havia opcions de pacte amb el PSC, company de govern de la darrera legislatura

Actualitzada 06/06/2019 a les 21:01

ERC de Torredembarra governarà en solitari al municipi durant els pròxims quatre anys. Avui és el dia en el qual els republicans oficialitzaran la decisió, la qual ha estat consensuada, encara que no ha estat l’única que hi havia sobre la taula.Els republicans van aconseguir la majoria absoluta amb nou regidors en les eleccions municipals del 26 de maig, suficients per a governar en solitari. La segona formació va ser el PSC, que en va aconseguir un total de quatre, mentre que que Ciutadans va tenir tres regidors i, JxCat, un.Els republicans van tenir sobre la taula la possibilitat d’afegir a l’equip de govern als socialistes, però, finalment, no serà així. Vale Pino (PSC) va treballar en la passada legislatura amb Eduard Rovira (ERC) en un mandat en el qual les relacions entre ambdues formacions van ser excel·lents. Aquesta circumstància va motivar que pogués sorgir el dubte d’afegir el PSC a l’equip de govern, però sembla que no serà així.Rovira i els seus vuit regidors s’han guanyat el dret a governar en solitari i així li ho han fet saber els seus votants i la militància, que ha aplaudit els espectaculars resultats del 26-M.