Els veïns del Baix Gaià ja han recollit 2.000 suports per reobrir la rotonda

Avui s’inicien les protestes programades durant els divendres del mes de juny per tallar el trànsit a l’accés de Torredembarra

Actualitzada 06/06/2019 a les 19:23

Dos morts

Avui a partir de les 17.45 hores s’iniciarà la primera de les protestes programades per un grup de veïns per reobrir la rotonda de Torredembarra, d’accés a l’N-340, la T-214 i l’AP-7. La iniciativa, iniciada per l’associació de veïns Brises del Mar, començarà als dos extrems alhora: d’una banda, a la mateixa urbanització Brises del Mar –pertanyent al terme municipal d’Altafulla– i, de l’altra, al polígon de Torredembarra. La protesta consistirà en un tall que durarà prop de dues hores i es repetirà els dies 14 i 21 de juny. Alhora, tenen previstos altres actes de protesta com ara marxes lentes. Abans de tot plegat, però, des de fa dies estan recollint signatures a través de la plataforma Change.org. En un parell de dies n’han aconseguit ja 2.000, en una petició que va dirigida al Ministeri de Foment, la Diputació, el Servei Català de Trànsit, els Ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, el Síndic de Greuges i la Delegació del Govern.A l’escrit de la petició apunten que el juliol de 2018 es va col·locar els new jersey per evitar que es pogués fer la rotonda sencera, obligant així els camions a accedir a l’autopista AP-7 i descongestionar el trànsit dels diumenges, especialment. Segons assenyalava la setmana passada l’associació veïnal de Brises del Mar, uns dels principals afectats per la mesura, això els fa anar fins a la Riera de Gaià per tornar a girar i poder arribar finalment a Altafulla i a Torredembarra. Aquesta distància, que anteriorment es podia fer en cinc minuts, ara els ocupa prop de mitja hora de trajecte. Tal com detalla la mateixa entitat veïnal en l’escrit de la petició, no només aquesta urbanització es veu perjudicada, sinó que també afecta de manera significativa els habitants de Torredembarra, Altafulla, la Riera de Gaià, la Nou de Gaià, Vespella o Salomó en els seus viatges diaris.Segons afirmen, aquests canvis han provocat pèrdues econòmiques per als comerços d’Altafulla i de Torredembarra, alhora que s’ha convertit en un «punt negre» del trànsit al Camp de Tarragona. Concretament, ja hi ha hagut dos morts i diversos accidents, el darrer d’ells el passat dilluns 3 de juny. Això ho atribueixen especialment a la manca de senyalització i creuen que s’estan «jugant la vida» cada cop que passen per aquest tram.