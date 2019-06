El PSC completarà el govern tripartit d'Altafulla

L’EINA, que va guanyar les eleccions, dirigirà l’ajuntament també amb Ara Altafulla

Actualitzada 07/06/2019 a les 18:06

L’EINA-ERC-AM, Ara Altafulla i PSC formaran el govern de l’Ajuntament d’Altafulla, després que els socialistes hagin anunciat que s’afegiran al tripartit. D’aquesta manera L’EINA disposarà dels set regidors necessaris per tenir majoria absoluta, després d’haver obtingut cinc regidors a les eleccions, als quals s’hi sumen el regidor del PSC i el d’Ara Altafulla. La socialista Inma Morales serà la responsable de les àrees de Gent Gran, Via Pública i Protecció dels Animals.Segons ha avançat l’EINA, el govern es presentarà el proper dimarts 11 de juny, tindrà més dones que homes i s’aposta per una coalcaldia, entre els republicans Jordi Molinera i Alba Muntadas.A l’oposició quedaran Alternativa per Altafulla, amb quatre regidors, i Junts per Altafulla, amb dos.