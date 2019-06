Sis dotacions dels Bombers han treballat en l'extinció del foc

Actualitzada 07/06/2019 a les 08:50

Un total de sis vehicles dels Bombers de la Generalitat han treballat la matinada d'aquest divendres, 7 de juny, en les tasques d'extinció d'un incendi en una nau abandonada de Constantí. El foc ha cremat una pila de llana de roca que hi havia a l'interior d'aquest espai.Els fets s'han produït a les 4.26h, quan els Bombers han rebut un avís que alertava que hi havia foc en una nau abandonada de 2.000 metres quadrats situada al carrer Bèligca del Polígon Industrial de Constantí. L'incendi ha cremat una pila de llana de roca que hi havia a l'interior de la nau sense causar danys estructurals. Sis vehicles terrestres del cos han treballat en aquest servei.