Onada de robatoris en habitatges unifamiliars a Vilallonga del Camp

Els fets van succeir en un mateix cap de setmana en diferents carrers

Actualitzada 05/06/2019 a les 21:44

A Vilallonga del Camp van saltar les alarmes després de produir-se tres robatoris en habitatges unifamiliars el passat cap de setmana. Encara que tot indica que els lladres es van emportar un escàs botí, l’entrada en els xalets va provocar una sensació d’inseguretat en la població, ja que ja s’havien produït certs furts en altres ocasions.Els assalts en habitatges es van produir als carrers Girona, President Macià i Tarragona. En el segon, els lladres van fer un forat en una tanca exterior del xalet, van escalar fins al primer pis i van entrar per una finestra de la cuina, però en saltar l’alarma de l’habitatge, en la qual en aquell moment no hi havia ningú, van sortir fugint.Al carrer Girona els lladres van entrar per una porta corredissa, no se sap si va ser forçada o estava oberta, mentre els amos dormien i es van emportar alguns objectes.Al carrer Tarragona, els lladres van entrar en un garatge d’una casa, forçant la porta, es van prendre dues cerveses i van marxar saltant la barra mitgera amb un altre veí, sense que es conegui si també van accedir a aquest xalet.En algunes actuacions d’aquest tipus els propietaris d’habitatges no arriben a interposar denúncia si no s’han produït danys o els objectes robats són de baix valor, per la qual cosa, situacions com les descrites no arriben a les mans dels Mossos d’Esquadra perquè les puguin investigar.Alhora, en una altra localitat, a Tarragona, la nit de dilluns a dimarts també hi va haver un robatori al carrer dels Ocells, a la urbanització de Cala Romana, del qual es desconeixen més detalls.