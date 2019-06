Mont-roig vol combatre l'incivisme dels propietaris de gossos

Ha engegat una campanya per recordar les obligacions de l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp conjuntament amb la Policia Local i amb la col·laboració de les Agents Cíviques del Barri de La Florida, han posat en marxa una campanya per sensibilitzar a la població sobre la necessitat d’adoptar comportaments cívics en matèria de tinença d’animals.La campanya porta el lema No em facis passar vergonya, recull les meves caques, amb la qual es vol recordar als propietaris de gossos que no recollir les deposicions de les seves mascotes comporten sancions de fins a 400 euros. A partir d’aquesta setmana també, les Agents Cíviques repartiran dispensadors de bosses perrecollir els excrements. Els dispensadors també es podran recollir a les Oficines Municipals d’Atenció ala Ciutadania de Mont-roig i de Miami Platja i a laPolicia Local.En aquesta també s'informa d’altres responsabilitats que tenen els propietaris de gossos com inscriure’ls al cens d’animals, identificar-los i posar-los-hi xip, no deixar-los sols als espais públics, passejar-los amb corretja o vacunar-los i fer-los hi les revisions veterinàries pertinents.A més, es posa especial èmfasi en el cas dels gossos potencialment perillosos i es recorda que els propietaris d'aquests animals requereixen llicència per a la tinença i conducció, assegurança de responsabilitat civil i que els seus gossos han d'anarlligats i amb morrió en espais públics. L’incompliment de totes aquestes obligacionspoden ser objecte de fortes sancions que poden arribar als 15.000 euros