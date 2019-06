L'ACA inverteix més de 300.000 euros en el control del nivell de les aigües subterrànies a Tarragona

S'instal·laran nou punts per analitzar aqüífers als municipis de Valls, Cambrils, Montblanc, Rocafort de Queralt, Alforja, Vandellòs i l’Ametlla de Mar

Actualitzada 06/06/2019 a les 11:57

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública el projecte per habilitar nou punts de control de les aigües subterrànies en quatre comarques tarragonines, concretament l’Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Baix Ebre. Les actuacions planificades, que es podran consultar fins el 4 de juliol, tant presencialment com per via telemàtica, es duran a terme als municipis de Valls, Cambrils, Montblanc, Rocafort de Queralt, Alforja, Vandellòs i l’Ametlla de Mar, amb l'objectiu de controlar i fer seguiment dels nivells piezomètrics dels aqüífers presents en aquests àmbits. En els municipis de Montblanc i l’Ametlla de Mar es preveu perforar dos piezòmetres a cada municipi, mentre que a la resta de municipis se n'instal·larà un. Es preveu destinar més de 311.000 euros en els treballs.Actualment, la xarxa de control piezomètric està integrada per prop d’uns 250 punts de control, distribuïts entre les diferents masses d’aigua subterrània de Catalunya. Els nous piezòmetres, que s'habilitaran en un període de quatre mesos, serviran per disposar de forma periòdica de dades de nivells d’aigua subterrània en aqüífers on existeixen pocs punts de control i per tant permetran complementar i actualitzar la informació disponible en aquests àmbits. S'analitzarà, per tant, els seus volums i la seva evolució, amb l’objectiu de valorar l’estat quantitatiu de les corresponents masses d’aigua subterrànies.