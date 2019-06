Josep Maria Estela, nou cap de la regió policial de Camp de Tarragona

David Boneta seguirà comandant la comissaria superior de coordinació territorial

El Departament d'Interior ha nomenat comissària superior dels Mossos d'Esquadra Cristina Manresa, fins ara cap de la regió metropolitana nord, i a l'excap de la policia catalana Miquel Esquius l'ha designat responsable de l'àrea pirinenca, tal com ell ha sol·licitat.Segons ha informat el Departament d'Interior, la conselleria ha reorganitzat la cúpula dels Mossos, després del nomenament de vuit nous comissaris del cos i el relleu en la prefectura de la policia catalana, que ara assumeix Eduard Sallent en substitució de Miquel Esquius, que va ser destituït quan no portava ni un any en el càrrec.Amb el nomenament de Cristina Manresa, fins ara cap de la regió metropolitana nord, és la primera vegada que una dona ocupa el càrrec de comissària superior, la qual cosa la situa a la cúpula de la policia catalana.Manresa serà la responsable de la comissaria superior de coordinació central, mentre que David Boneta seguirà comandant la comissaria superior de coordinació territorial.Entre altres canvis en l'organigrama, la direcció de Mossos d'Esquadra ha nomenat comissari responsable de la regió metropolitana nord - la segona més important per extensió i complexitat - a Sergi Pla, qui havia dirigit l'àrea d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra fins que va dimitir el 2015 arran de la polèmica pel «cas Esther Quintana».D'acord amb la reorganització dels Mossos, el comissari Ferran López, que va ser designat pel Govern per dirigir el cos en l'etapa del 155 i després va ser recol·locat com adjunt a Esquius, formarà part de la nova estructura de la Prefectura de la policia catalana al costat de Xavier Creus.Fonts de la direcció dels Mossos d'Esquadra han insistit en vincular el relleu en la prefectura de la policia catalana a les necessitats de reestructuració de l'organigrama pel nomenament dels vuit nous comissaris i han recalcat que les noves designacions responen estrictament a criteris operatius, no polítics ni de qualsevol altra índole.En aquest sentit, subratllen que Esquius mantenia màxima sintonia amb la direcció política dels Mossos, fins i tot després de la controvèrsia suscitada per la creació d'una àrea d'escortes dependent del Departament de Presidència, la qual cosa havia generat recels en la Prefectura.El relleu a la cúpula de la policia catalana, afegeixen fonts de la seva direcció, no implicarà canvis en la relació institucional amb la judicatura ni amb altres cossos i forces de seguretat de l'Estat, als quals Eduard Sallent ha tingut ocasió de tractar freqüentment per les seves responsabilitats en matèria d'informació, especialment relacionada amb el terrorisme.Al capdavant de la comissaria general d'Informació, que fins ara dirigia Sallent, estarà Xavier Porcuna, actual responsable d'investigació criminal i qui al seu torn serà rellevat per dos comissaris: Rafel Comes - que va ocupar aquest càrrec entre maig del 2017 i juliol del 2018 - i Marta Fernàndez, com a subcap.També, Jordi Ferret, un altre dels nous comissaris nomenats per Interior i que fins ara era sotscap de la Divisió d'Avaluació i Serveis, serà el responsable de la comissaria general tècnica i de planificació de la Seguretat.Altres dos dels comissaris recent proclamats, Josep Lluís Rosell, fins ara adjunt a la Prefectura, ocuparà la direcció de la regió policial Central, mentre que Alicia Moriana estarà a la subprefectura de la regió metropolitana nord.En la direcció de la comissaria general de Relacions Institucionals, Participació i Mediació estarà el comissari Josep Codina, mentre que Jaume García dirigirà la Divisió d'Afers Interns i Josep Maria Estela serà cap de la regió policial de Camp de Tarragona.