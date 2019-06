ERC torna a plantejar un govern de concentració a Montblanc

Josep Andreu: «L’ascens de JxCat m’ha sorprès»

Actualitzada 06/06/2019 a les 12:49

El relleu d’Andreu

El futur a la Crida

El republicà Josep Andreu, l’alcalde en funcions de Montblanc, estén la mà a un nou govern de concentració, una fórmula que ja va aplicar durant el mandat 2011-2015, amb la idea de fer front comú davant la situació política entre Catalunya i Espanya. En aquestes eleccions municipals, ERC ha aguantat la majoria absoluta pels pèls, després de dotze anys d’alcaldia ininterrompuda guanyant amb comoditat. Andreu ha reconegut haver-li sorprès el creixement de JxCat -que ha saltat de 425 a 1.350 vots-, a la qual ha felicitat pels seus bons resultats. «Això demostra que som una vila i una comarca eminentment nacionalista», ha manifestat. Aquest serà l’últim mandat d’Andreu. En una entrevista a l’ACN, diu que dedicarà tots els seus esforços a deixar el millor relleu. També desvetlla el seu paper a la Crida.Andreu assegura estar satisfet dels resultats del 26-M en què ERC ha guanyat la majoria absoluta -7 dels 13 regidors en joc al consistori montblanquí-, tot i perdre suport. Amb 5 regidors, JxCat, la segona força més votada, ha escurçat notòriament distàncies. Al 2015 es trobava a més de 1.200 vots de diferència d’ERC, la mateixa xifra que ara aproximadament ha obtingut en quantitat de vots. De fet, aplicant la llei D’Hondt, JxCat s’ha quedat a només una vintena de vots d’arravatar-li un regidor a ERC i empatar a 6. Un escenari que hauria deixat el PSC, que ha retornat a l’Ajuntament amb 1 regidor, amb la clau de la governabilitat.«Aquest creixement tan gran de JxCat no entrava en els meus càlculs», ha dit Andreu. És per això que ha estès la mà a Marc Vinya, candidat de Junts per Montblanc, per fer un govern d’unitat, incloent també el PSC. Sembla, però, que Junts, conscient d’haver estat capaç de captar un electorat que no es mobilitzava, vol marcar perfil propi per ser alternativa d’aquí a quatre anys. En tot cas, fins al moment, segons Vinya, la seva formació no ha rebut cap proposta formal per part del grup d’ERC. «Si no hi ha un govern d’unitat, procuraré portar els acords tan lluny com puguem o fent acords programàtics en projectes concrets», ha afegit Andreu.El relleu d’Andreu suposarà la transició d’un govern molt personalista a una nova generació. «Jo aspiro a deixar un equip encara millor que el que jo he encapçalat i en això hi dedicaré tots els meus esforços», manifesta Andreu. Algunes veus apunten que fins i tot podria plegar a mig mandat per donar pas a algú mes jove. El més previsible és que sigui un estret col·laborar d’Andreu, Francesc Benet, actual primer tinent d’alcalde, que ha compaginat aquest càrrec amb la presidència del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.En aquesta legislatura l’única polèmica s’ha originat pel projecte fallit d’una piscina coberta. Andreu garanteix que s’acabarà fent. En el seu últim mandat, l’alcalde en funcions, però, diu que el cavall de batalla serà la pèrdua d’habitants a la comarca i la política d’habitatge. Andreu també batallarà pel tema patrimonial i cultural. L’alliberament de les muralles ha estat la seva acció de govern més destacada. L’actuació més recent ha estat l’enderroc d’una antiga una casa pairal per possibilitar la recuperació de la torre i el portal de Sant Francesc.Andreu també ha estat en el punt de mira per posicionar-se molt clarament a favor de l’operació de la Crida de Carles Puigdemont i per advocar per la unitat de l’independentisme, fins al punt que la direcció d’ERC el va advertir que el partit no permet la doble militància. Segons Andreu, el seu partit és ERC, encara que formi part de la Crida. «Si la Crida és un espai unitari de transversalitat i de confluència, hi participaré, però si se’n va cap a un partit polític que es presenta a eleccions o un lobby de JxCat, aleshores jo no hi seré», sentencia.