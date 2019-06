El programa de TVE 'Arranca en verde' gravat a Salou s'emetrà diumenge

El concurs, que repassa qüestions relacionats amb la seguretat viària i el medi ambient, es va enregistrar a la capital de la Costa Daurada el passat 6 de març

Salou serà protagonista del capítol del concurs de TVE Arranca en verde que s’emetrà aquest proper diumenge, 9 de juny, a les 9.30h. El programa, produït per Plano a Plano, es va enregistrar a la capital de la Costa Daurada el passat dia 6 de març i girarà entorn l’educació viària.Durant l’enregistrament del programa divulgatiu, presentat per Leonor Lavado, la presentadora i els concursants recorren a bord d’un vehicle ecològic diferents enclavaments de la ciutat com el Club Nàutic o les lletres de Salou.El concurs compta amb la participació de tres ciutadans de Salou disposats a demostrar els seus coneixements sobre seguretat viària i aconseguir els 500 euros del premi. Per a això, hauran de respondre correctament a les sis preguntes de la presentadora, que els donarà l’opció d’elegir entre veritable o fals, amb la condició de no fallar-ne cap ni plantar-se.