Una mare enxampa el seu fill amb patinets robats i els porta a la policia de Salou

Segons la veïna, eren un total de cinc, dividits en diverses peces

Actualitzada 05/06/2019 a les 17:58

Una veïna de Salou, que respon a les inicials A.A., ha penjat a les xarxes socials un missatge amb imatges de patinets robats que s’havia trobat a casa seva, a Salou. En aquest, informava que el lladre havia estat el seu fill i que «si algú reconeix les peces, les he deixat a la comissaria». Es tracta de cinc patinets dividits en cinc manillars i tres bases, a banda d’altres peces. Alguns dels amos ja s’han posat en contacte amb la policia i, segons assegura aquesta mare, provaran d’arreglar-los amb peces de recanvi. La troballa es va produir dimarts.Al missatge publicat a les xarxes, la mare demana «perdó». «No consento que hi hagi res que no sigui meu a casa meva», ha declarat a Diari Més. Alhora, informava que la policia ja ha obert una investigació pel robatori i, entre els investigats també hi ha el seu fill, menor d’edat. Els altres serien un grup de quatre o cinc nois, també menors, que es dediquen a sostreure aquests patinets a d’altres nens del municipi costaner. A.A. feia una crida als amos a què denunciïn els robatoris.