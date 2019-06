Tres detinguts per violència de gènere a Torredembarra durant el cap de setmana

En dos dels casos les filles menors van presenciar els fets

Actualitzada 05/06/2019 a les 12:10

La Policia Local de Torredembarra han detingut tres homes per violència de gènere durant el darrer cap de setmana. La nit de divendres a dissabte es va procedir a una detenció i la nit de diumenge a dilluns, dues més.El primer arrest es va produir després que la víctima fos agredida al domicili de la parella i s’adrecés al centre mèdic per a ser visitada, des d’on van comunicar els fets a la Policia Local. Una vegada al lloc, els agents van atendre la víctima, que anava amb dues filles petites, van iniciar els protocols establerts i posteriorment van detenir l’agressor com a presumpte autor d’un delicte de violència de gènere.Pel que fa a la nit de diumenge a dilluns, la primera detenció es va dur a terme al voltant de la una de la matinada, al Camí de l'Era. La víctima va demanar ajuda a la Policia Local tot i que l'agressor va intentar que no truqués tot llençant-li el mòbil a terra. Un cop desplaçats al lloc, els agents van observar com la filla comuna, menor d’edat, havia presenciat els fets. El detingut tenia antecedents d‘altres tipologies i es trobava sota els efectes de l’alcohol.La segona intervenció es va dur a terme al voltant de dos quarts de cinc de la matinada, al carrer de Pere Badia. La Policia Local va ser alertada per un veí que escoltava crits d’una dona i cops continuats. La víctima va haver de ser traslladada a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla a causa de les lesions. Al detingut, sense antecedents, se li van comissar dues bossetes amb cocaïna i una amb haixix.Tots els detinguts van passar a disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona del Vendrell. Amb aquestes darreres intervencions, la Policia Local de Torredembarra ja ha procedit a sis detencions per violència de gènere des del 21 de maig passat.