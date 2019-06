Salou de Moda portarà aquesta cap de setmana les noves tendències a la ciutat

S'han programat diverses activitats del 7 fins al 9 de juny al passeig Jaume I

Actualitzada 05/06/2019 a les 20:08

El passeig Jaume I de Salou acollirà el cap de setmana del 7 al 9 de juny una nova edició del Salou de Moda. Es tracta d’un certamen que aglutina les noves tendències de moda, junt amb activitats familiars, musicals, show rooms i tallers.L'espai de compres i de zona infantil obrirà divendres a les 10 del matí i s’allargarà durant els tres dies de l’esdeveniment. Entre les activitats que s'han programat hi ha l’actuació musical de Surprise a les 20 hores de divendres; i els tallers infantils 'Animàlia: un taller molt animat', 'Arenart: sorra i colors', i 'Un món de peces', de 17 a 20 hores.Dissabte, a les 20 hores, serà el torn del mini showroom de moda Fashion street looks. Finalment, diumenge es podrà gaudir del taller infantil (de 8 a 12 anys) de cuina i concurs Petit Xef a les 12 hores, on se sortejarà una entrada doble a Port Aventura (les inscripcions es podran fer a partir de les 11 hores. Places limitades); i a les 13 hores es durà a terme una degustació d’arròs.Com a novetat d’enguany, es durà a terme un sorteig d’un look de moda per aquest estiu, valorat en 50 euros, entre totes les persones que hagin omplert la butlleta que se’ls proporcionarà a l’hora de realitzar les seves compres. El sorteig tindrà lloc diumenge a les 12 hores, i les persones guanyadores podran bescanviar el seu premi a la mateixa fira fins el tancament de la fira. Hi haurà tants premis com botigues participants a la fira.