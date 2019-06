Pugen els donants d'òrgans a la demarcació de Tarragona en els primers mesos de 2019

Actualment hi ha 119 persones en llista d’espera, 113 de les quals necessiten un ronyó

Un gran acte de generositat

El nombre de donants d’òrgans a la demarcació de Tarragona ha crescut de 5 a 9 en el que portem d’any, en relació amb el mateix període de l’any anterior. Segons ha explicat la coordinadora de l’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT) de la demarcació de Tarragona i cap de Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Joan XXIII, Maria Bodí, malgrat que de cada donant se’n poden aprofitar una mitjana de tres òrgans, la demanda no queda coberta. De fet, ha apuntat que a dia d’avui a la demarcació hi ha 119 persones en llista d’espera, 113 de les quals necessiten un nou ronyó. Per aquesta raó ha incidit en la importància de la sensibilització entre la població i en que les famílies dels donants difunts no es neguin a l’aprofitament dels òrgans.Les dades s’han presentat en el marc del Dia Mundial de la Donació d’Òrgans i Teixits. Bodí ha remarcat que en el que portem de 2019, 44 persones han rebut òrgans a la demarcació. D’aquests, 30 han estat renals, nou hepàtics, un cardíac, tres pulmonars i un pancreàtic. En el mateix període del 2018 la xifra de persones transplantades va ser de 40. La coordinadora de l’OCATT a la demarcació també s’ha felicitat perquè han baixat les negatives familiars a l’hora d’aprofitar òrgans dels difunts. “El 2018 va estar per sobre del 20% -dels casos- però ara tornem a estar per sota”, ha exposat. L’objectiu, ambiciós, és poder tornar a les dades del 2017, quan al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre no hi va haver cap negativa.Les dades de la demarcació, tan pel què fa al l’increment de donants com de reducció de negatives, va en consonància amb la resta de Catalunya, segons dades de l’OCATT. Al país ha crescut un 16% els donants cadàvers vàlids, mentre que les negatives familiars han baixat fins al 18%.Una de les persones que en els darrers anys ha rebut un òrgan i gràcies a això segueix amb vida és Maria del Carme López. A finals del 2014 va començar-se a trobar malament i malgrat inicialment li havien diagnosticat estrès, patia hepatitis autoinmune. Des de l’hospital de Santa Tecla la van derivar a Bellvitge, on va empitjorar fins a arribar a tenir encefalopatia hepàtica. Quatre dies després va arribar un fetge i va ser transplantada amb èxit. «Per mi la donació d’òrgans és l’acte de generositat més gran que pot fer una persona cap a una altra. Mai podré demostrar tot l’agraïment que sento cap a la persona que em va deixar el seu fetge», ha expressat López. A més, ha animat a tothom a fer-se donant, ja que tot i que ha reconegut que s’havia plantejat ser donant, «sempre ho ajornava». «T’adones que a la vida un dia hi ets i un altre dia no, mai saps quan pots necessitar l’ajuda d’una altra persona», ha manifestat.En aquest sentit, des de l’hospital Joan XXIII han incidit en la conscienciació social. De fet, Bodí s’ha mostrat contenta perquè «augmenten les persones i estudiants que fan treballs sobre transplantaments d’òrgans», un fet que ajuda a difondre la problemàtica i a informar la població. En el marc del Dia Mundial de la Donació d’Òrgans i Teixits han realitzat una trobada amb estudiants de batxillerat per parlar amb ells i orientar-los en treballs de recerca que fan.