Més de 850 alumnes d'escoles de música de Tarragona participaran en 17 concerts simultanis

El grup de pop-rock Els Catarres són els padrins d’aquesta novena edició del Festival SIMFONIC

Actualitzada 05/06/2019 a les 15:19

Més de 850 alumnes d’escoles de música de les comarques de Tarragona participaran aquest dissabte, 8 de juny, a la novena edició del Festival SIMFONIC. Els concerts es celebren a diferents espais de manera gratuïta i agrupant diferents estils musicals.Tarragona ciutat acollirà 4 concerts simultanis i gratuïts de les diferents escoles de la ciutat: música de cambra i orquestra al Centre Tarraconense El Seminari; música clàssica i moderna al CaixaForum Tarragona i a l’Aula Magna de la Universitat Rovira i Virgili i música tradicional i popular a la Plaça Corsini.A la mateixa hora, a la Plaça del Mercat de Camarles, la Casa Municipal del Godall i l’Ermita de la Mare de Deu de L’Aldea tocaran bandes de música. També es podrà escoltar orquestra música de cambra a la Plaça Jaume II d’El Perelló, al Centre de Lectura de Reus, al Pati del Palau Despuig de Tortosa i a la Casa de Cultura d’Ulldecona; hi haurà música moderna i clàssica a la Casa de Cultura de La Sénia, al Teatre-Auditori Sala Santa Llúcia de Reus i a l’Església Nova de Sant Carles de la Ràpita; un concert de gospel a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus; música tradicional i popular al Centre d’Art Cal Massó de Reus.El Festival SIMFONIC compta amb l’apadrinament del grup de pop-rock Els Catarres, protagonista del videoclip de presentació del Festival. La cançó Fins que arribi l’alba sonarà el dia 8 de juny a les 19h de manera simultània a tots els concerts.La iniciativa SIMFONIC té com a l’objectiu de visualitzar la tasca que realitzen les Escoles de Música, entenent l’aprenentatge musical com una inversió en educació i aconseguint que els joves músics siguin els protagonistes.