L'esdeveniment gastronòmic se celebrarà del 7 al 16 de juny

Actualitzada 05/06/2019 a les 09:18

La Mar de Tapes de Cambrils s'iniciarà el proper divendres i posarà l’accent en els productes de proximitat del mar i la terra. Les autoritats van presentar ahir les novetats d’aquesta cita del calendari gastronòmic que se celebrarà del 7 al 16 de juny a 32 establiments de la població. La iniciativa és del Patronat Municipal de Turisme de i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils i està patrocinada per Estrella-Damm.L’objectiu de la ruta és donar a conèixer els establiments adherits, difondre la qualitat i varietat de l’oferta gastronòmica local, i millorar els recursos i serveis. Alhora, la iniciativa fomenta la creació d’ocupació estable i de qualitat a Cambrils. Entre els establiments participants, hi ha 32 bars-restaurants que oferiran una tapa elaborada i típica de cada establiment, amb cervesa (canya o quinto) per 3 euros, i per l’altra hi ha 4 restaurants que oferiran menú de tapes que consistirà com a mínim de cinc plats o degustacions, més postres i dues cerveses de 33 centilitres a un preu tancat d’entre 25 i 60 euros (IVA inclòs).Les propostes es poden consultar al mateix llibret de la ruta de la tapa.